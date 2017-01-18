Губернатор распорядился помочь южноуральской пенсионерке в тяжелой ситуации

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский попросил главу Челябинска Евгения Тефтелева оказать помощь гражданке России, оказавшейся в безвыходной ситуации в Казахстане. 71-летняя Лидия Степешкина была раньше прописана в Челябинске, но оказалась без жилья и документов в соседней стране.



Женщина жила одна в неблагополучных условиях в Карабалыкском районе Костанайской области Республики Казахстан. Она потеряла документы, поэтому не могла рассчитывать на пенсию и социальные льготы, а также лечение. Ей помогали выжить местные жители.

Сейчас Лидия Степашкина уже приехала в Челябинск и находится в центре для лиц без определенного места жительства. Городские власти помогут ей восстановить документы и определят ее в местный интернат.