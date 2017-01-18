В Иваново ребенок чуть не погиб из-за запрета отца на переливание крови

Инцидент, который чуть не обернулся трагедией, произошел в Иваново. В одну из больниц привезли девочку. Малышка находилась в крайне тяжелом состоянии.

Ребенку срочно требовалось переливание крови. Однако отец девочки заупрямился и не дал своего согласие на проведение процедуры. Он объяснил свое решение тем, что переливание крови противоречит его религиозным убеждениям, сообщает 1tv.ru.

Врачам пришлось обращаться в прокуратуру, которая через суд экстренно добилась разрешения на процедуру. К счастью, девочку удалось спасти. Однако врачи сообщают, что нередки случаи, когда из-за родителей, которые чаще всего состоят в сектах, погибают дети, которым врачи могли бы оказать помощь.