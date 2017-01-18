СМИ узнали имя кандидата на пост замминистра обороны России

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Александр Фомин рассматривается в настоящее время в качестве кандидата на пост заместителя главы Минобороны.

Информация о возможном назначении Фомина поступила в распоряжение «Ведомостей». Подтвердить ее официальным заявлением журналистам пока не удалось. Представители ФСВТС и оборонного ведомства хранят молчание относительно предполагаемых кадровых перестановок.

Пост заместителя министра обороны стал вакантным после того, как его покинул Анатолий Антонов. Последний занял аналогичную должность в структуре Министерства иностранных дел РФ.

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