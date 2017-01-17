В Челябинске и области началась эпидемия гриппа

Пресс-служба регионального Минздрава сегодня. 17 января, сообщила о том, что ситуация по гриппу на Южном Урале приобрела масштабы эпидемии. Медики просят южноуральцев быть предельно внимательными к собственному самочувствию и к здоровью родных.

С начала рабочего года, 9 января, число заболевших ОРВИ и гриппом стало выше предыдущих показателей почти в два раза. К 15 января врачи зафиксировали более 37 тысяч заболевших ОРВИ и 153 клинически подтвержденных случая гриппа. Эпидпорог для взрослых превышен на 88 процентов.

Больше тысячи южноуральцев находятся в больницах. Из них в тяжелом состоянии 65 человек, трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В числе пациентов 549 детей (двое в тяжелом состоянии) и 74 беременных (тяжелых нет).

Отметим, что эпидемию гриппа и ОРВИ для детей удалось приостановить благодаря карантинным мероприятиям. Школьники Южного Урала практически не учились, однако с 19 января они вновь выйдут на учебу. Муниципалитетам рекомендовано действовать по ситуации и, если нужно, вновь отправлять детей на домашнее обучение.

Отметим, что чем младше дети, тем больше процент заболевших. Так, для малышей до двух лет эпидпорог превышен на 31 процент, от 3 до 6 лет – на 11 процентов, с 7 до 14 лет – всего на 1 процент.

По данным лаборатории, в Челябинской области «лютуют» два вида гриппа: из 102 больных 28 случаев гриппа 1 А (Н1N1) и 27 случаев гриппа А (H3N2). Кроме них, найдены четыре случая парагриппа, пять случаев аденовирусной инфекции, два – риновирусной и один – метапневмовирусной инфекции.

Челябинск пока держится, но показатели неутешительные – эпидпорог превышен на 32 процента, заболели ОРВИ больше 17 тысяч челябинцев. Южноуральцев просят при первых случаях недомогания не заниматься самолечением и не ходить «в люди», а вызвать врача на дом.