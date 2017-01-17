Мычание – золото!

Похоже, российское правительство, наконец, побороло все главные социальные недуги нашего общества: уничтожило инфляцию, остановило рост цен, сделало работоспособным наше здравоохранение, кратно увеличило пенсии, зарплаты, починило дороги и т.д.

Именно генетическая привычка российских министров делать всем жизнь лучше, породила среди них новую архинеобходимую сегодня в России инициативу. Какую?

На «первый – второй» разгавкаться!

С января 2018 г. российских фермеров и простых владельцев домашних животных ждёт очередной «сюрприз» от Кабмина РФ: всех домашних животных, включая скот, надлежит поставить под тотальный контроль государства. Этакая четырёхлапая «перепись населения». Исполнять важнейшую государственную задачу поручено Минсельхозу, Минфину и Минэкономразвития (эх, не вовремя г-н Улюкаев наехал на «Роснефть»…). Так решил один из столпов нашей государственности вице-премьер Дворкович. Ему и карты в руки.





Баранов - в стойло, холодильник - в дом!

Согласно полученному от моторного вице-премьера поручению, до 15 февраля названные министерства должны разработать некую «дорожную карту» идентификации братьев наших меньших.

Естественно, появятся и организационные обременения, которые обязательно потребуют бюджетных вливаний, какая-то часть из которых, возможно, и найдёт своё применение в новой правительственной инициативе.

Во всяком случае, уже дан приказ о создании специальной федеральной государственной информационной системы (ФГИС), которая и будет собирать всю информацию о российской домашней живности. Зачем? Скорее всего, затем, чтобы потом обложить всех пересчитанных зверюшек каким-нибудь налогом.





Волк и семеро козлов

Головным ведомством в этом тотальном пересчёте назначен Минсельхоз. Оно и понятно: ведомство успешно выполнило все поставленные задачи по импортозамещению, прилавки завалены лишь отечественными продуктами, так почему бы не заняться пересчётом «усатых-полосатых»? И забавно, и для державы полезно.

Тем более что в ведомстве уже существует приказ «Об утверждении Перечня видов животных, подлежащих идентификации и учёту». Документ этот более чем забавный: согласно циркуляру, минсельхозовцы будут считать и классифицировать в России лошадей, крупный и мелкий рогатый скот, оленей, верблюдов, домашнюю птицу, кроликов, свиней, пушных зверьков, собак, кошек и, что особенно трогательно, – пчёл, рыб и иных водных животных! Пиявок, что ли?

Как, говорится, за работу, товарищи!





Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Согласно совместной задумке вице-премьера Дворковича и перечисленных министерств, помечать перечисленную живность можно будет несколькими не очень гуманными способами: тату где-нибудь на щенячьем брюшке, тавро на ухе, вживлённый в холку чип и т.д. Допускаются и менее физиологические вмешательства в личную жизнь российской фауны: бирки на ошейниках, окольцевание лапок и проч. (Я бы, например, всем им выписал ещё и паспорта с фотографиями, в том числе и их хозяев).

Особенно забавно было бы из надёжного укрытия понаблюдать, как, например, чиновники, будут чипировать пчёл на пасеках. Или, хотя бы помечать отдельные ульи…

Не меньший интерес вызывает и процесс тату для домашних рыбок в аквариумах.

Вероятно, понимая это, Минсельхоз уже поручил непосредственное исплнение мудрого нововведения российским региональным властям. Губернаторы и мэры в восторге…





И за всё это я прошу 25 баранов…

Все эти мудрые приказы, перечни, «дорожные карты», инструкции и т.д. тщательно расписаны, так же запутаны, многословны и малопонятны, как и иные правительственные инициативные документы.

Чиновники путано объясняют новую задумку тем, что это необходимо для фермеров, сельскохозяйственных предприятий и т.д. Сами фермеры не выбирают выражений, комментируя новую напасть на их головы: платить за мысль вице-премьера придётся ведь им самим! Но от лихой наколки на коровьем предплечье или тавро на её ухе Бурёнка больше, чем может, молока всё равно не даст, а окольцованная курица не станет нестись лучше.

Про рыб, домашних животных, попугаев в клетках и особенно пчёл на пасеках вообще умолчу.

Единственное, что осталось за рамками ФГИС: будут ли чипировать или делать наколки и нашим запечным тараканам: всё-таки самая постоянная и распространённая домашняя живность в России!

Впрочем, время ещё есть, и если родина скажет «надо», прочипируем и их. Где наша не пропадала!

Читайте также:

Другие материалы по теме «Общество»

См. все новости дня