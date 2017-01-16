РМК вложат в соцсферу Карабаша в два раза больше средств

На минувшей неделе, 12 января в Карабаше был подписан договор социального партнерства между руководством города и ЗАО «Карабашмедь», которое является одним из предприятий Русской медной компании.

В договор социального партнерства между Карабашом и ЗАО «Карабашмедью» войдут как новые проекты (строительство СК «Металлург», реконструкция профилактория «Синегорье», строительство торгово-развлекательного центра, благоустройство набережной Городского пруда и др.), так и те, которые предприятие поддерживает уже не первый год (театр-студия «Респект», оплата поездок детей из Карабаша в бассейн Кыштыма, помощь Русской православной церкви, поддержка ветеранов, помощь Карабашскому детскому дому, проведение Дня Металлурга и др.).









В планах на ближайшие пять лет РМК планирует направить на социальное развитие Карабаша порядка полутора миллиардов рублей. Напомним, что ЗАО «Карабашмедь» более ста лет является градообразующим предприятием Карабаша, а с 2004 года, когда предприятие перешло под управление РМК, русская медная компания начала модернизацию как самого завода, так и социальной инфраструктуры города.

За минувшие два года в развитие соцсферы уже вложено более 200 миллионов рублей. Отремонтирован детский сад 60-х годов постройки, школа 30-х годов постройки, а также Центр помощи детям. Кроме того, для привлечения в карабаш врачей были приобретены три квартиры. Уже начата реализация грандиозного проекта строительства нового спорткомплекса «Металлург», который обойдется в 45 миллионов рублей. Объект сдадут уже в мае текущего года.

Пользуются большой популярностью и другие социальные проекты РМК: праздники в честь Дня защиты детей, 1 сентября и Нового Года, а также акция «Портфели для первоклассников» и многие другие.









- Улучшение качества жизни в городах присутствия – приоритет Русской медной компании, - рассказала вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова. - Мы стремимся создавать не только комфортные условия труда для работников наших предприятий, но и комфортные условия жизни для их семей. Достойное качество жизни в нашем представлении – это современные безопасные детские сады и школы, оснащенные по последнему слову техники медицинские учреждения с квалифицированными врачами, условия для занятий спортом и отдыха.

Глава Карабашского городского округа Олег Буданов подчеркнул, что благодаря сотрудничеству с РМК Карабаш превратится в красивый современный город, где будет комфортно жить, воспитывать детей и строить планы на будущее.