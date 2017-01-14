Онищенко предложил запретить вейпы

Вейперы могут оказаться в России вне закона. Это произойдет, если органы власти поддержат инициативу депутата Госдумы Геннадия Онищенко, который высказался о необходимости запрета электронных сигарет.

В субботу Онищенко прокомментировал позицию по вейпам, которую озвучил Роспотребнадзор. В ведомстве считают, что необходимо разработать законодательные нормы, которые касались бы регулирования использования электронных сигарет.

Геннадий Онищенко с мнением службы, которую он долгие годы возглавлял, согласен. При этом парламентарий идет дальше. Он полагает, что такого рода продукцию нужно вообще запретить. По словам Онищенко, электронные сигареты наносят огромный вред здоровью подрастающего поколения. Публикующуюся в СМИ информацию о том, что вейпы безопасны, бывший глава Роспотребнадзора назвал «россказнями».

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