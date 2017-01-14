Российский космонавт показал быт на МКС (ФОТО)

Командир экипажа “Союз МС-03”, российский космонавт Олег Новицкий, в настоящий момент находящийся на МКС, завел страницу в популярной социальной сети Instagram.

Аккаунт мгновенно набрал более двух тысяч подписчиков, зашедших посмотреть на быт космонавтов на МКС глазами одного из них. Самым первым снимком, который выложил на странице Новицкий, стал выход в открытый космос астронавтов NASA Тома Песке и Шейна Кимбро.

Кроме того, космонавт показал подписчикам, как с борта МКС запускают наноспутники, а также опубликовал несколько фотографий совместного ужина с коллегами и празднования старого Нового года.

Фото опубликовано Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss)Янв 14 2017 в 1:09 PST

Фото опубликовано Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss)Янв 13 2017 в 11:46 PST

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