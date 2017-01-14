Новый поворот в судьбе Исаакиевского собора

Чиновники Смольного и церковнослужители рассказали о передаче Исаакиевского собора РПЦ.



Грядущие изменения можно охарактеризовать короткой формулировкой: «Если раньше Исаакий был музеем, при котором был храм, то теперь он будет храмом, при котором будет музей».



Большинство горожан, которых волнует судьба жемчужины России вынуждены признать, что зависимость искусства от эпохи: преодолеть не удалось. Все плохое о последствиях передачи собора РПЦ уже сказано: это не упрек, ибо миф лучше истории Теперь осталось выяснить, что ждет горожан и гостей Петербурга.



Вход будет бесплатным. Если сейчас горожане отдают за посещение музея 250 рублей, то в будущем зайти в храм можно будет бесплатно.



– Платить придется только за экскурсии. Их количество не сократится, а расширится. Музейная деятельность в соборе сохранится, – сказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.



Исаакиевский собор смогут посещать представители всех конфессий. Никаких ограничений РПЦ вводить не планирует.



– Не припомню случаев, чтобы в храм не пускали в силу конфессиональных причин, – поделился глава Патриаршего совета по культуре и духовник президента России Владимира Путина епископ Тихон (Шевкунов).



В Исаакиевском соборе каждый день совершаются утренние и вечерние богослужения (около 600 в год). С 12 сентября 2002-го они проходят в приделе святого Александра. После передачи РПЦ количество служб увеличится: их можно будет совершать не в одном, а в нескольких приделах. Храм будет использоваться по назначению.



Юридически ничего не изменится. Собственником собора останется город. Церкви Исаакий будет передан в «безвозмездное пользование». Это значит, что администрация Северной столицы будет очень пристально следить за тем, какие изменения происходят в храме.



– С новым пользователем объекта будет заключен очень жесткий договор о сохранности музейных объектов. Неисполнение обязательств приведет к расторжению соглашения, – объяснил вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов.



Появились слухи, что после передачи РПЦ доступ на колоннаду Исаакиевского собора будет закрыт. По словам церковнослужителей, это не так. Колоннада сохранит функцию обзорной площадки. Посетить ее можно будет, скорее всего, только по билетам.



Невозможно точно сказать сколько времени уйдет на передачу собора Процесс очень трудоемкий. В Исаакии богатый музейный фонд. Каждый экспонат должен быть описан специалистами. На бумажную волокиту - потребуется много всевозможных согласований с Министерством культуры – уйдет море времени.



– «Дорожная карта» по передаче Исаакия уже готова. Мы знаем, в каком ключе действовать. Но точную дату я не назову. Может быть, на это уйдет год. А, может, и все три.



На днях директор ГМЗ «Исаакиевский собор» Николай Буров высказал мнение, что маятник Фуко можно будет перенести из Исаакия в... строящийся «Лахта-центр». В Смольном сочли шутку неудачной.



– За судьбу экспонатов переживать не стоит. Они не пропадут, а переедут на другие площадки. Например, в Спас на Крови. Кроме того, у музейного комплекса есть помещения на Думской улице (Городская дума) и здание Первого российского страхового общества на Большой Морской, 40.



Нынешний директор ГМЗ «Исаакиевский собор» Николай Буров – человек для Петербурга значимый. С 2005 по 2008 год он руководил городским комитетом по культуре, а потом стал директором музея. Многих горожан волнует, останется ли он в Исаакии после передачи РПЦ. Сам Буров четкого ответа не дает. В РПЦ говорят, что храм будет тесно сотрудничать и использовать опыт «каждого сотрудника музея» (таковых около 400 человек).



Общество встретило вопрос о передаче Исаакия РПЦ крайне неоднозначно. Например, в интернете появилась петиция за отмену решения. Ее подписала сотня тысяч человек.



– Мы внимательно следим за реакцией. Но петиция не дает объективную оценку, – отметила руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова. – Она появилась еще в 2015 году, и именно тогда была собрана львиная доля подписей. Люди не смогли сразу понять смысла передачи, но за прошедшее время мы объяснили, зачем все это нужно. В результате петицию уже практически никто не подписывает.



На фоне передачи Исаакия появилась информация, что РПЦ положила глаз чуть ли ни на весь город. Ряд СМИ сообщил о том, что церковь претендует на одно из зданий Российской национальной библиотеки. Речь идет о доме 11 по набережной Обводного канала, возведенном в конце XIX века как библиотека Духовной академии.



– Неправильна сама формулировка вопроса. РПЦ не претендует на что-либо, а восстанавливает историческую справедливость. Ничего лишнего мы не «заберем», – сказал Владимир Легойда.



К слову, в Смольном прояснили судьбу Спаса на Крови, входящего в состав ГМЗ «Исаакиевский собор». По словам чиновников, заявок о передаче его церкви к ним пока что не поступало.

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