ЕС вышлет своих беженцев, а Белоруссия их примет

В Минске приступили к возведению специальных центров для размещения мигрантов из Евросоюза. Сеть специальных центров закрытого и открытого типа, где будут размещены беженцы, будет построена в 2017 году.

Стало известно, что правительство Белоруссии согласилось приютить у себя часть мигрантов из Европы, передает RT. Эту информацию подтвердили в Еврокомиссии.

В Белоруссию попадут те мигранты, от которых отказались миграционные органы Европы. В обмен на такое сотрудничество с Европой Минск получит упрощенный визовый режим со странами Запада и ряд экономических уступок. Лагеря для беженцев построят на семь миллионов евро, которые выделил Евросоюз.