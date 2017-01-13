Петербуржцы протестуют против передачи Исаакиевского собора РПЦ

О передаче Исаакиевского собора Русской Православной Церкви стало известно 11 января, когда об этом горожанам объявил мэр города Георгий Полтавченко. Решение было принято в правительстве России.

РПЦ давно добивалась передачи собора под ее крыло и добилась. Но как только это решение было принято на правительственном уровне, Санкт-Петербург и соцсети поделились на два лагеря: противники передачи собора и сторонники принятого решения.

13 января петербуржцы пришли на встречу с представителями Заксобрания города (такие встречи специального согласования не требуют), чтобы опротестовать решение властей. Пришло более тысячи человек, передает портал «Фонтанка.ру».

Законодатели объяснили горожанам, что решение о передаче собора принято на высшем уровне, и они его отменить не могут, но могут подать в суд.

В Исаакии тем временем режим работы был нарушен из-за протеста: отменили вечернюю службу во избежание стычек между верующими и протестующими, сокращена по этой же причине была и работа музея собора.