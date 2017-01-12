Российская теннисистка Мария Шарапова снова в центре внимания. Причем небывалого. И все благодаря видео, которое появилось на странице знаменитости в социальной сети.

На кадрах запечатлен фрагмент записи, сделанной во время съемок рекламного клипа. На видео спортсменка стоит в коротенькой юбочке с ракеткой в руках. При этом она игриво двигает бедрами и строит глазки.

Ролик моментально стал популярным среди пользователей Сети. Видео набрало около трехсот пятидесяти «лайков» буквально за сутки. Также поклонники не устают комментировать увиденное. Они наперебой восхищаются красотой своего кумира.