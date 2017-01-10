Свердловский Дед Мороз сделал подарок футболисту из Нигерии

Завершила свою работу почта Футбольного Деда Мороза. Напомним, в этом году в Ледовом городке на Площади 1905 года впервые заработала почта футбольного Деда Мороза от ФК «Урал»! Посетители ледового городка могли написать свое желание и опустить письмо в ящик. Единственное условие – желание должно было с футболом!

За новогодние каникулы свои письма футбольному Деду Морозу отправили несколько сотен человек. Возраст отправителей оказался самым разным, самому юному – 8 месяцев, самому взрослому – 65 лет. В письмах адресанты рассказывали свои футбольные истории, кто-то играет в дворовой команде, кто-то много лет является футбольным фанатом.

Желания были самые разнообразные. Некоторые просили форму и мяч с автографом, некоторые – тренировку с футболистами, очень много было запросов на билеты на матчи «Урала», а также билеты на матчи Чемпионата Мира по футболу. Девушки просили Деда Мороза познакомить их с неженатыми футболистами «Урала». Также в почтовом ящике оказалось 26 фотографий футболиста из Нигерии и все они подписаны вручную. На обратной стороне каждой фотокарточки некая «Снегурочка» просит взять на просмотр талантливого игрока.

Футбольный Дед Мороз прочитал все письма и выбрал несколько желаний, которые исполнит уже в ближайшее время.