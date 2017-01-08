Роспотребнадзор предостерегает от покупки дорогостоящей косметики в кредит
8 января 2017, 14:56 [ «АН-онлайн» ]
В завершающий день новогодних праздников Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте обращение к гражданам, увлекающимся услугами косметологов. Специалисты ведомства не рекомендуют брать на эти цели кредит.
Дело в том, что в этой отрасли обслуживания стало появляться все больше недобросовестных продавцов. Лжекосметологи не скупятся на тестовые образцы, завлекают клиентов красочными брошюрами, описанием «исключительных» потребительских свойств косметики, после чего предлагают заключить кредитный договор сразу на большое количество посещений или процедур, многократно превышающих финансовые возможности доверчивых граждан (может доходить до 200–300 тыс. руб.). При этом «обработка» потребителей проходит в расслабляющей атмосфере - под релаксирующую музыку, ароматические вещества и пр. Многие пострадавшие позже рассказывали, что им предложили чашечку чая, в который явно было что-то подмешано (иначе как объяснить излишнюю доверчивость и согласие взвалить на себя кредит за косметику).
Представители Роспотребнадзора предупреждают, что клиентам дают подписать сложный и запутанный договор, в котором часть важной информации выносится в приложения либо «растворяется» в середине многостраничной писанины с малопонятными простому обывателю терминами. Особо «опасные» места в документации нарочно прописываются мелким шрифтом. При этом аферисты используют юридические уловки, усложняющие клиентам расторжение договора.
Специалисты ведомства советуют «не торопиться с принятием решения о покупке косметических средств», оценив необходимость такой траты. Не лишним в данном случае будет и совет близких людей. А если трезвое решение все же созрело, внимательно ознакомиться с содержанием предлагаемых к подписанию документов.
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