Россиянам придется ставить на учет игрушечные самолетики и вертолетики

С 1 июля этого года в нашей стране вступает в силу закон, согласно которому необходимо регистрировать даже те беспилотники, которые весят меньше тридцати килограммов. В эту категорию попадают и игрушки, которые продаются в детских магазинах.

Теперь россияне не смогут просто так купить радиоуправляемый вертолетик или самолетик своему чаду. Каждый беспилотник надо будет поставить на учет. Предполагается, что это будут делать продавцы. Для этого им понадобится Интернет. Покупателю же придется предоставить документы и ожидать перед покупкой, когда будет получено разрешение.

Подпадают под закон и авиамодели, которые мальчишки мастерят из подручных материалов в секциях, а также модели, участвующие в различных соревнованиях, сообщает rg.ru.

Правда, эксперты предлагают несколько пересмотреть закон. В частности, разрешить покупателям самостоятельно регистрировать свои беспилотники после покупки, а также упростить порядок регистрации для ребят из кружков моделирования.