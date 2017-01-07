Синоптики рассказали, когда в Москву придет потепление

Синоптики дали прогноз погоды на следующую неделю и сообщили, что жителям и гостям Москвы стоит ожидать потепления.

Повышение температуры воздуха не заставит себя ждать. После аномальных морозов, которые были зафиксированы на территории столичного региона впервые за последние 125 лет в рождественскую ночь, сразу же наступит потепление. Уже завтра, 8 января, столбик термометра поднимется на пару-тройку градусов, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Повышение температуры будет наблюдаться в течение всей последующей недели, к середине которой температура воздуха днем составит чуть ниже десяти градусов со знаком минус. А к следующим выходным столбик опустится лишь до минус двух градусов в дневное время.