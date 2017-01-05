На Урал вернулись аномальные морозы

В Свердловской области 5-7 января ожидается сильное похолодание. Наибольшее усиление морозов, по данным ФГБУ «Уральское УГМС», будет на севере региона. Температура там опустится до -35°, -40°, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Спасатели в эти дни будут работать в режиме повышенной готовности. В частности позаботятся о водителях. Для оперативного развертывания на автодорогах с случае чрезвычайной ситуации будет подготовлено 44 мобильных пункта обогрева. За ситуацией с морозами в регионе будет круглосуточно наблюдать региональный Центр управления в кризисных ситуациях.



В ГУ МЧС РФ по Свердловской области будет работать «горячая линия» для водителей - (343) 371-45-50. Спасатели советуют записать этот телефон и звонить при поломке и других сложных ситуациях на автотрассах.