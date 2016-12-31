Путин поздравил Дальний Восток: что сказал президент в новогоднем обращении

На Дальнем Востоке уже вовсю провожают уходящий год и встречают новый, 2017-й. Президент России выступил перед жителями региона с новогодним обращением.

Владимир Путин сказал, что в минувшем году России пришлось столкнуться с рядом трудностей. Из-за этого 2016-й нельзя назвать простым. Однако проблемы сплотили жителей нашей страны и открыли потенциал для дальнейшего развития.

Президент поблагодарил всех граждан страны за победы, доверие и понимание, а также за заботу о России и веру в нее. Отдельно российский лидер поздравил россиян, оказавшихся в Новый год вдали от родного дома. Путин обратился ко всем, кто обеспечивает безопасность страны, с самыми лучшими пожеланиями.