Вопреки обязательствам

Застройщик, нарушивший обязательства по переселению жильцов сносимых пятиэтажек, пользуется поддержкой московских властей настолько, что они готовы взять на себя все издержки и предложить переселенцам квартиры из городского фонда в обход очередников. Такую снисходительность мэрии к проштрафившейся строительной фирме объяснить трудно. Да и проявляется щедрость, как обычно, за счёт москвичей.

Эта история началась ещё десять лет назад, когда в 2006 году ОАО «Корпорация ТЭН» пообещала городу осуществить масштабный проект, а именно, построить новый микрорайон на 44,5 тысяч квадратных метров жилья, с социальными объектами и подземным паркингом. Затем метраж строящихся квартир увеличился ещё почти на 30 тысяч квадратных метров.

Также корпорация подрядилась снести ряд пятиэтажек. Для того, чтобы, переселить из них людей, застройщик взял на себя обязательства предоставить им компенсацию в натуральном виде взамен освобождаемого жилья. Для этого надо было выделить 38,6 тысячи квадратных метров. Уникальные условия контракта застройщику обошлись всего в 1 миллион долларов перечисленных в бюджет города. Даже для 2006 года это удивительно льготные условия.

На деле красивый проект обернулся строительством всего двух жилых домов по адресу: ул. Академика Скрябина, дом 6 и 8. В эту новостройку отказываются переезжать жильцы пятиэтажек из-за низкого качества строительства и переселения «метр в метр».

Получив этот тревожный сигнал, «Аргументы недели» решили провести собственное журналистское расследование скандальной ситуации, содержащей все признаки коррупционной составляющей. Если у вас есть дополнительная информация по данному проекту — пишите нам в редакцию по адресу letters@argumenti.ru с пометкой «Скандал».





Читайте также:

Другие новости по теме «Общество»

Все новости дня