Лицензирование и СРО в сетевом маркетинге

Российский рынок прямых продаж к концу 2016 года окончательно пришел в соответствие новым экономическим и политическим условиям. Сегодня, можно считать, что все переходные процессы, связанные с резким изменением валютных курсов, санкциями США и Европы, завершились.

Рынок ко всему адаптировался, и пришел к более-менее равновесному состоянию на новом уровне цен. Другими словами, жизнь продолжается, а это значит, что пришла пора вернуться к решению старых проблем.

Старые проблемы рынка прямых продаж

В России важнейшей из таких считается проблема защиты населения от финансовых пирамид. Ее значение усиливается тесной связью с другой, не менее острой проблемой защиты добросовестных МЛМ-компаний от клеветы и нападок. От них в равной степени страдает и отечественный Фаберлик и американская Эйвон, и малазийская QNet, и европейская Орифлейм. С учетом этого, решение первой задачи было бы вдвойне полезным для рынка прямых продаж.

Старые проблемы и древние решения

Начнем с простой истины, — в защите населения от финансовых пирамид крайне заинтересованы все добросовестные компании прямых продаж. Свою роль они видят, прежде всего, в информировании населения. На корпоративных ресурсах любой из них, неважно будь то бразильская Natura, американская Amway, или малазийская QNet, обязательно есть материалы, помогающие избежать обмана. Они, безусловно, точны и полезны, но в сумме — это все-таки не более чем призыв к бдительности. В России, как мы знаем, эффективность такой меры невысока.

Российская общественность также не осталась в стороне от проблемы, и в СМИ обсуждалось варианты борьбы с финансовыми пирамидами. Фактически, все они сводятся к одному — усилить эффективность работы правоохранительных органов. Для этого предлагается принять хороший закон «против пирамид», внести изменения в УК и УПК, добавить полномочий, повысить ответственность и т.д.

В общем, СМИ не были оригинальны. Итоги дискуссии выразились патриархальным лозунгом — ловить быстро, наказывать жестко. О его эффективности говорить нет смысла, поскольку споры на эту тему идут уже не одну эпоху.

Разумные решения есть в России и за рубежом

Ситуация с защитой от финансовых пирамид выглядит странной, поскольку во многих странах эта проблема решена, и за ответами далеко ходить не нужно. В РФ еще с начала 90 – х работают крупнейшие компании из США и Европы, присутствуют лидеры прямых продаж Южной Америки и Юговосточной Азии — знаменитые QNet, Natura, Tiens. Специалисты любой из этих компаний могли бы многое рассказать о том, как справились с пирамидами в других странах.

Не менее интересен и свой собственный опыт. Напомним, что речь идет о защите населения от ущерба от определенного вида деятельности. В связи с этим интересно взглянуть вот на это положение.

«… лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется с целью предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни и здоровью граждан, …, возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности».

Впечатление такое, что все написано специально для решения нашей проблемы. Действительно, лицензирование прямых продаж в России исключило бы всякую легальную возможность для действий финансовых пирамид. Вдобавок, существенно упростилась бы и работа правоохранительных органов. Любого факта сетевой деятельности без лицензии уже было бы достаточно для уголовного преследования.

Причем, такая мера не нова, она активно используется за рубежом. Например, в Юговосточной Азии, где сетевой маркетинг особенно развит. Здесь, для прямых продаж нужно пройти проверку и получить у государства лицензию на такую деятельность. В Малайзии — это AJL License, в Индонезии нужна лицензия SIUPL, в Китае также понадобится лицензия на прямые продажи.

Лицензирование позволяет решить много проблем, процедура отсекает не только мошенников, но и ставит препятствия для фирм однодневок, компаний с продукцией низкого качества, не гарантирующих соблюдение права покупателей по возврату и гарантиям. Нужно подчеркнуть, что проверки кандидатов носят далеко не формальный характер. Например, в Индонезии она длится около шести месяцев.

Практика показала, что в странах, лицензирующих МЛМ-бизнес, обеспечена достаточно надежная защита населения от финансовых пирамид. Кроме того, в них сложилась более комфортная ситуация для развития бизнеса. По словам Йоахима Штеффена, одного из руководителей QNet —

«в Малайзии, если у компании прямых продаж есть AJL License, то нет никаких сомнений, что это добросовестный бизнес. Такой компании доверяют, покупают товар, смело становятся ее представителями. В итоге бизнес развивается в благоприятной среде. В адрес такой компании не будет пустых обвинений и клеветы, так как всякий понимает, что назвать лицензированный бизнес мошенничеством и пирамидой — это поступок неправильный и неосторожный».

Против такого трудно возразить, и в такой бизнес среде заинтересована каждая МЛМ-компания, работающая в России. Нет сомнений, лицензирование прямых продаж решило многие проблемы, но у страны есть еще более интересный опыт — СРО.

СРО в сетевом маркетинге

Лицензирование позволяет быстро навести порядок в конкретном виде деятельности. Однако, мы знаем, что всякое вмешательство государства в бизнес имеет и негативные последствия. При этом неизбежно ограничивается свобода предпринимательства, увеличивается количество административных барьеров, растет чиновничий аппарат, создаются новые возможности для коррупции.

Россия старается сократить до минимума бюрократический аппарат, поэтому появление еще одного лицензируемого вида деятельности нецелесообразно. Выход из этого противоречия есть — это саморегулируемые организации СРО. Такое решение уже действует с 2010 года в строительной отрасли. Строительные компании объединяются в СРО, вырабатывают общие критерии и определяют, кто им соответствует. Здесь ни одна компания не имеет права приступить к работам без допуска СРО.

Нечто подобное могло бы эффективно работать и в сетевом маркетинге. Например, СРО легко можно создать на базе национальной ассоциации прямых продаж. В этом случае компании установили бы пакет требований, гарантирующих, что прошедший проверку участник не использует мошеннических схем, продает качественный товар и гарантирует соблюдение прав потребителя. Соответственно, компания, не имеющая допуска от СРО в области сетевого маркетинга, не имела бы права вести свою деятельность.

В такой схеме защита населения от финансовых пирамид обеспечивалась бы наилучшим образом, без негативных моментов, связанных с госрегулированием.