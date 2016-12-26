Самый дорогой новогодний стол оказался в Петербурге

Новый Год – прекрасный праздник, когда можно побыть с семьей и отвлечься от суеты. Но о главном все равно не забыть. Дорого.



За средненький «новогодний стол» в этом году петербуржцам придется выложить 5904 рубля. Это на 308 рублей больше, чем в прошлом году. Такие данные накануне опубликовала Федеральная служба государственной статистики (Росстат).



По подсчетам специалистов, новогодний стол в Северной столице за год подорожал на 5.5 процента – и это рекордный показатель. Скажем, в Москве рост цен оказался куда менее заметным – всего-то 2.8 процента. А в целом по стране – 3.6 процента.



Впрочем, государственная статистика – это одно, а реальная жизнь – совсем другое. Давайте посмотрим, что – и за сколько – предлагает нам съесть Росстат, и сравним это с ценами в ближайшем магазине.



Для начала эксперты подсчитали стоимость главных российских салатов – «Оливье» и «Сельдь под шубой». Исходили из расчета: миска салата – на четверых.



Тогда выходит, что «Оливье» в среднем по стране обойдется в 310 рублей и еще 6 копеек. В прошлом году было примерно на пять рублей дешевле.



Чтобы приготовить этот «Оливье», хозяюшкам придется явить чудеса домоводства. Скажем, отыскать картошку за 10 рублей кило. Мы такую в Петербурге давно не встречали.



Колбаса, по данным государственных счетоводов, должна стоить примерно 105 рублей. Тут придется выбирать: либо купить грамм 300, но вкусной, либо килограмм – но «бумажной».



«Селедка под шубой» должна стоить около 155 рублей. Главная героиня салата – собственно, селедка – в теории обойдется в 72 рубля. Учитывая, что в Петербурге килограмм стоит 200, не разгуляешься.



Очевидно, в «государственном» салате должна преобладать свекла, но тут тоже вопросы: ее предлагается купить за 6 рублей и 61 копейку. В петербургских магазинах мы видим совсем другие цены – от 30 рублей за кило.



А еще в официальный новогодний стол должны войти помидоры за 58 рублей и яблоки за 50 (наверное, по паре штучек).



Интересно, что в Росстате подбили и «бюджетную» версию новогоднего стола. Без «Оливье», зато с вареной колбасой, хлебом, яблоками, байховым чаем и шоколадными конфетами – всего-то 2256 рублей для петербуржцев (1954 рубля в среднем для россиян).



В общем, посыл государственных счетоводов ясен: есть – поменьше, покупать - самое дешевое.

Читайте также:

Другие новости Санкт-Петербурга

См. все новости дня