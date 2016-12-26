В России будут введены дополнительные меры по поддержке рождаемости

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил принять дополнительные меры по поддержке рождаемости в стране.

Документ с данным распоряжением опубликован на официальном сайте правительства РФ. Медведев поручил Минтруду, Минздраву, Минобрнауки и Минстрою подготовить ряд дополнительных мер, чтобы поддержать рождаемость в стране и до 1 июня будущего года представить их в правительство России.

Кроме того, Минздрав, Минфин и Роспотребнадзор в этот же срок должны тщательно проработать вопрос расширения национального календаря прививок от различных заболеваний.