Российские писатели обратились к Путину с просьбой помиловать режиссера Сенцова

Более шестидесяти членов Всемирной организации писателей (Русский ПЕН-Центр) подписали письмо российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помиловании кинорежиссера Олега Сенцова, осужденного за организацию террористических актов на территории Крыма.

Писатели обратились к Путину с просьбой применить в случае с Сенцовым норму закона, позволяющую президенту принимать решения о помиловании осужденных без признания ими вины и использовать все возможности для его скорейшего освобождения.

При этом в самом ПЕН-Центре информацию об этом письме не подтвердили, заявив, что инициатива исходила от группы оппозиционеров, которые не согласовывают свои действия с исполкомом и президентом организации.

Однако, по данным РИА Новости, письмо с просьбой о помиловании главе государства также направили российские писатели — участники Конгресса интеллигенции.