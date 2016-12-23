Британка не выходит на улицу из-за аллергии на Wi-Fi

Жительница Британии страдает весьма редким заболеванием. Она не переносит электромагнитные волны. Из-за своего недуга женщина старается вообще не выходить из дома, стены которого защищены специальным материалом.

Если же британка все-таки вынуждена выйти на улицу, она надевает на голову специальный шлем, который защищает ее от «действия» беспроводного Интернета или мобильной связи. Иначе у женщины начинаются сильные головные боли, сообщает vesti.ru.

По словам британки, она заметила неладное, когда ей исполнилось шестнадцать лет. Ее самочувствие ухудшалось рядом с телевизором. Теперь женщина вынуждена периодически менять место жительства, отыскивая места, где пока еще не ловит мобильная связь.