Актриса Инна Чурикова сломала руку

В театре на Малой Дмитровке замена: спектакль "Аквитанская львица" отменен из-за болезни актрисы Инны Чуриковой. Зрители смогут посмотреть "Юнону и Авось" по купленным ранее билетам или сдать их.

Народную актрису СССР Инну Михайловну Чурикову Инну Михайловну Чурикову госпитализировали прямо от дверей родного ей "Ленкома", сообщает "Лайф".

Актрису доставили в больницу в ночь на 22 декабря, когда она приехала на репетицию очередной театральной постановки. В клинике Инну Чурикову сопровождал ее супруг Сергей Вольтер. Пока врачи не решили, сможет ли Чурикова выйти на сцену к 28 декабря.