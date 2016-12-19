Герман Стерлигов предлагает перенести Рождество на 25 декабря
19 декабря 2016, 12:25 [«АН-онлайн», Н. Шендарёв ]
Как отмечает общественный деятель, согласно проведенным историческим исследованиям, дата 25 декабря является единственно верной датой Рождества Христова.
Рождество Христово необходимо праздновать не 7 января, а 25 декабря. Такого мнения придерживается экс-миллиардер и руководитель фонда "Алиса" Герман Стерлигов. В беседе с ИА "Народные новости" эксцентричный общественный деятель подчеркнул, что эта дата никак не связана с празднованием Рождества в западном мире, а является единственно верной.
"Во-первых, не надо никогда православным объединяться с еретиками. Ни в чем, - предостерегает Стерлигов. - А во-вторых, праздновать Рождество надо 25 декабря – одно другого не исключает. Просто не надо говорить о том, что мы это делаем ради того, чтобы следовать за всем остальным миром"
Как отмечает Герман Стерлигов, согласно проведенным историческим исследованиям, дата 25 декабря является точной датой Рождества. Этот момент прочно отражен в православном календаре, в котором христианские праздники расположены в строгой логической и исторической последовательности.
продолжение материала на портале "НАРОДНЫЕ НОВОСТИ" 14.12.16