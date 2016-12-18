Российские христиане отправились в Сирию с гуманитарной помощью

Христианский центр святого апостола Павла и общественное движение «Сорок сороков» собирали медикаменты, игрушки, консервы и новогодние подарки, чтобы доставить их в Сирию. Миссия 18 декабря выехала в САР.

Сообщается, что российская христианская делегация посетит лагеря эмигрантов, бежавших из зоны боевых действий, больницы и приюты для детей, а также православные монастыри и церкви, передает ТАСС.

Христиане России посетят Тартус, Латакию и другие населенные пункты. Миссия встретится с верховным муфтием САР Бадреддином Хассуном, Патриархом Антиохийской Православной Церкви Иоанном Х, а также с несколькими крупными активистами религиозных и общественных движений Сирийской Республики.