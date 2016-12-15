В Минобороны РФ успокоили испугавшегося генерала США
15 декабря 2016, 17:07 [ «АН-онлайн» ]
Американский генерал Стивен Таунсенд крайне обеспокоен тем, что в Пальмире боевикам ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России) досталось оставленное сирийскими военными «опасное» оружие.
В российском оборонном ведомстве обеспокоенность генерала перевели в другое русло. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил генералу и западным СМИ, что несколько единиц стрелкового оружия и вышедшая из строя техника никакой опасности для международной Коалиции представлять не может.
А вот поставка американских ПЗРК боевикам, что прошла по решению американского Конгресса – вот это действительно угроза. Ведь абсолютно понятно, в чьих руках окажутся комплексы и как их будут использовать. Российский генерал намекает на то, что боевик с ПЗРК не станет особо разбирать, в чей именно самолет он сейчас целится.