Американский генерал Стивен Таунсенд крайне обеспокоен тем, что в Пальмире боевикам ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России) досталось оставленное сирийскими военными «опасное» оружие.

В российском оборонном ведомстве обеспокоенность генерала перевели в другое русло. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил генералу и западным СМИ, что несколько единиц стрелкового оружия и вышедшая из строя техника никакой опасности для международной Коалиции представлять не может.

А вот поставка американских ПЗРК боевикам, что прошла по решению американского Конгресса – вот это действительно угроза. Ведь абсолютно понятно, в чьих руках окажутся комплексы и как их будут использовать. Российский генерал намекает на то, что боевик с ПЗРК не станет особо разбирать, в чей именно самолет он сейчас целится.