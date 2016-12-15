Кодекс народного голоса

Астраханцам, в отличие от волгоградцев, удаётся заставить власть прислушаться к народному мнению. То ли голоса у них громче и социальная активность выше, то ли власти вменяемее, то ли народные лидеры крепче.

Астраханский бюджет последних лет никто не стремился называть профицитным. Власти честно заявляли, что он дефицитный, а теперь нехватка доходов приобретает ещё и катастрофические размеры. Поэтому и возникла идея «Социального кодекса», который должен был лишить существующих льгот 70 тысяч человек и сэкономить около одного миллиарда рублей.

В середине ноября в Астрахани прошёл согласованный митинг, на который собралось около тысячи человек. Митингующие возмутились тем, что на территории области работают такие гиганты, как «ЛУКОЙЛ» и «Газпром», которые почти все деньги перечисляют в федеральный центр. А тот помогает кому угодно, но только не своим гражданам - медикам, учителям, многодетным, пенсионерам.

Когда депутаты областной думы в конце ноября сели за стол, чтобы проголосовать за «Социальный кодекс», протестующие стихийно собрались перед зданием астраханской областной думы, скандируя: «Верните льготы! Губернатора – в отставку! Правительство – в отставку!» Вскоре к митингующим вышел депутат Олег Шеин и объявил народу, что они победили. Для принятия «кодекса» не хватило голосов. Чуть позже и губернатор Жилкин оправдался, что предложения по урезанию бюджета не правильно поняли, и, несмотря на сложности, ни одна категория льготников не будет лишена льгот.

Напомним, что аналогичный «Социальный кодекс» начал действовать в Волгоградской области с 1 июля этого года. Депутаты волгоградской областной думы его одобрили. Не так, чтобы голосование прошло совсем гладко. Но позиция депутата Таранцова, который настаивал на ряде поправок и на том, чтобы голосование велось по каждой из них, препятствием не послужила. Слушать его никто не стал: через облдумовское «одобрям-с» документ прошмыгнул быстро-быстро. Летом КПРФ собрала в Волжском митинг в тысячу человек, который осудил уже принятый «Кодекс». Продвигали коммунисты и идею народного референдума. Но после того как прошли очередные выборы, схлынула и лидерская инициатива красной партии.

Кстати, астраханцы в этом году перевели стрелки часов на «летнее время» и теперь по нему живут. Астраханских депутатов и горожан не смущает разница с Москвой в один час. Они больше ориентируются на природу и на солнце.

Ирина БУДНИКОВА