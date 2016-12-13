Проверьте свою задолженность по налогам

УФНС России по Волгоградской области напоминает, что граждане, не уплатившие имущественные налоги в отведенный законодательством срок, перешли в категорию должников. Это означает, что на сумму исчисленных, но не уплаченных ими налогов на имущество, землю или транспорт начисляются пени. Узнать сумму образовавшейся задолженности налогоплательщикам поможет Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», размещенный на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru.

«Личный кабинет» позволяет получать актуальную информацию не только о задолженности по налогам перед бюджетом, но и о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, об объектах движимого и недвижимого имущества, контролировать состояние расчетов с бюджетом, самостоятельно формировать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей, получать налоговые уведомления, осуществлять онлайн-оплату налоговых платежей и суммы задолженности, обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию. Зарегистрироваться в «Личном кабинете» можно, обратившись в любую инспекцию региона с заявлением на получение регистрационной карты.

Обращаем внимание, что несвоевременная уплата налоговых платежей дает налоговому органу основания для взыскания задолженности в принудительном порядке. Так, последствиями неуплаты налога являются: обращение инспекции в суд с заявлением о вынесении судебного приказа; направление судебного приказа на исполнение судебному приставу-исполнителю; обращение взыскания на заработную плату, пенсионные накопления, стипендию, имущество налогоплательщика; в отдельных случаях наложение ограничения на выезд из Российской Федерации. В связи с этим УФНС России по Волгоградской области рекомендует гражданам Волгоградской области погасить задолженность в кратчайшие сроки.

Кроме того, для удобства налогоплательщиков и создания максимально комфортных условий для добровольной уплаты гражданами налогов, в налоговых инспекциях региона продлен особый режим работы операционных залов.

Начиная с 05 декабря 2016 года и до 28 декабря 2016 года прием физических лиц в инспекциях региона будет осуществляться по следующему графику: в будние дни – с 09.00 до 20.00. В субботу - с 10-00 до 15-00.

Получить консультации по имущественным налогам можно и по телефону Единого контакт – центра ФНС России 8-800-222-2222 (звонок бесплатный), а также по телефонам «горячей линии» Управления и территориальных налоговых органов региона, номера телефонов которых размещены на сайте ФНС России в разделе «Контакты и обращения».