ФАС России снова возбудила дело против Google

Против корпорации «Гугл» российские антимонополисты возбуждают уже второе дело подряд. 11 августа ФАС оштрафовало компанию «Гугл» на 438 млн. рублей за нарушения закона о конкуренции в мобильных приложениях.

Заместитель главы ФАС РФ Сергей Пузыревский сообщил, что дело против «Гугл» возбуждено 30 ноября 2016 года, а 28 декабря на корпорацию составят соответствующий протокол, передает «Росбалт».

В ведомстве сообщают, что после составления протокола дело будет рассмотрено и после будет уже принято решение о размере штрафа.

Напомним, российское антимонопольное ведомство оштрафовало «Гугл» 11 августа за нарушения закона о конкуренции на рынке мобильных приложений, где корпорация «Гугл» пользовалась своим доминированием.