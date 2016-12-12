В учебнике для подростков описан лесбийский секс: Генпрокуратуру просят проверить издание

Учебник по уголовному кодексу для подростков – книга, безусловно, нужная и полезная. Вот только авторы пособия явно переборщили с конкретными примерами: «УК для подростков» читается как сборник непристойностей.

Генерального прокурора Юрия Чайку просят проверить иллюстрированный «УК для подростков» на предмет соответствия образовательным задачам и воспитанию подрастающего поколения, передает телекомпания РЕН ТВ.

У инициаторов проверки, Русского академического фонда, сомнений нет: учебник вредит моральному воспитанию учеников и нарушает ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

В учебнике слишком подробно описываются примеры преступлений на сексуальной почве.