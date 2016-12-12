Соцопрос: что для россиян особенно важно в родной стране

Любопытный опрос провел осенью этого года Левада-центра в российских регионах. Исследование касалось отношения граждан нашей страны к своему государству, а также видения дальнейшего пути развития.

Как сообщается, по-прежнему высоко количество тех, кто считает Россию великой державой. При этом более шестидесяти процентов связывают это понятие с благосостоянием населения.

Как отмечают социологи, россияне стали чаще говорить о том, что им важно, насколько благополучно живет их семья. Граждане предпочитают патриотической риторике материальное благополучие. Отмечается, что в 2014-м году, когда Крым стал российским, больше россиян думали наоборот, передает rbc.ru.

Эксперты связывают такую ситуацию с тем, что люди просто устали от постоянного напряжения. Этим же они объясняют смягчение по отношению к Западу. По мнению социологов, россияне стали надеяться, что отношения РФ и США наладятся при новом руководстве.