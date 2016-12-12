Артист Михаил Муромов попал в больницу

В больницу был срочно госпитализирован исполнитель таких песен, как "Яблоки на снегу" и "Странная женщина". Инцидент произошел, когда знаменитый 66-летний артист возвращался домой.

По некоторым данным, певец поскользнулся на улице после мероприятия. Неудачное падение привело к серьезной травме. Михаила Муромова срочно отправили в больницу, где врачи диагностировали у него перелом голени, пишет life.ru.

Сообщается, что поклонникам артиста не стоит беспокоиться. Медики решили, что нет необходимости в госпитализации. Они наложили на ногу гипс и отпустили певца домой.