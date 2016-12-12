"Эльдорадо" и "Техносила" станут единым целым

Ритейлер бытовой техники и электроники "Эльдорадо" был полностью продан чешскими PPF и Emma Capital.

Покупателями стали инвесторы, которые связаны с финансовой группой "Сафмар" (ее контролирует Михаил Гуцериев), передают "Ведомости" данные "Эльдорадо" и PPF Group. Позже представители компаний "Сафмара" и Emma Capital подтвердили факт продажи 100% ритейлера.

Уточняется, что продажу сети "Эльдорадо" уже одобрила Федеральная антимонопольная служба. Условия сделки было решено не разглашать.

Отметим, что у руководителей "Сафмара" уже имеются активы в сфере электроники и бытовой техники. Акционеры Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев в прошлом году приобрели "МДМ банк" и подконтрольный ему ритейлер "Техносила".