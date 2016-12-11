В Индии 470 человек умерли, не пережив горе от утраты министра

В индийском штате Тамиланд 5 декабря скончалась министр штата Джаярам Джаялалита, бывшая актриса. К настоящему времени власти штата сообщают, что не пережив такой потери, скончались от скорби 470 индусов.

Власти обещают помочь всем семьям погибших от траура, передает «Лайф». О массовых смертях в штате Тамиланд после кончины Джаялалиты сообщила местная политическая партия. Подробности смертей не сообщаются, однако известно о нескольких случаях членовредительства.

Джаялалита – бывшая популярная индийская актриса, снялась более чем в ста кинокартинах. В политической карьере бывшей актрисы было много коррупционных скандалов, но на народную любовь это никак не повлияло.