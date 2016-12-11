В России невозможен переворот

Сила российской власти не просто сконцентрирована в Путине, она сконцентрирована в доверии к Путину, считает политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. А доверие связано не с могучим ростом и силой богатырской, а с тем, что народ поддерживает его политику. Именно это позволяет переформатировать элиту.



Действительно, в сегодняшней ситуации ещё не закончившегося реформирования внезапное вытаскивание Путина из системы ведёт к очень высокой степени опасности её рассыпания. Не думаю, что система рассыплется со стопроцентной вероятностью. Но процентов на шестьдесят – уверен. Далеко не вся элита довольна проводимой политикой.



Опасность с каждым годом уменьшается. Но она будет сохраняться до тех пор, пока не завершена национализация элит, а политические институты не переформатированы так, чтобы обеспечивать преемственность политики.



В стране или элите всегда есть группы, заинтересованные в суверенизации. Можно называть их патриотами или государственниками – как угодно. В основном это силовики (и армия), дипломаты, бюрократы. Для этих категорий принципиально важно, что они самостоятельно принимают решения, а не выполняют приказы извне. Это опора суверенной власти.



Есть представители промышленных, торговых и финансовых элит, которым всё равно, откуда приходят приказы, была бы прибыль. Но первые обладают тем самым автоматом, при помощи которого у вас можно отобрать не только батон хлеба, но и мешок золота. Конечно, можно купить нескольких генералов, но никто не в состоянии купить всю патриотическую элиту. Поэтому пока существует государственность и есть вокруг кого концентрироваться – а им есть вокруг кого, – патриоты являются непобедимыми.



В той ситуации, которая сложилась сегодня в России, верхушечный переворот практически невозможен. И не потому, что нет людей, которые хотели бы всё перевернуть. Такие есть, и их много. Он невозможен по другой причине – его исполнители смертники. Их разорвут, прежде чем они объявят о том, что взяли власть в свои руки. Та самая силовая элита, которая концентрировалась вокруг одного человека. Так преторианцы Калигулы буквально, даже не задумываясь, разорвали его убийц. И только удовлетворив чувство мести, начали искать себе нового императора. В нашем же случае «ликвидаторы ликвидаторов» ещё и получат поддержку народа, как только вынесут головы заговорщиков на Красную площадь.



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