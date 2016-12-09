Псковский кремль решили не реставрировать

Научно-методический совет при Министерстве культуры России принял решение не реставрировать псковский кремль.

Работы по реставрации псковского кремля ранее предполагалось завершить к международным Ганзейским дням в 2019 году. Как сообщает ТАСС, документация должна быть в значительной мере доработана. Об этом сообщила председатель госкомитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева.

Уточняется, что специалисты профильного ведомства сделали ряд замечаний по реставрационным работам, а также высказали некоторые рекомендации.