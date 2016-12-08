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//Общество

Майкл Джордан засудил китайского производителя одежды

8 декабря 2016, 09:06 [ «АН-онлайн» ]

Майкл Джордан засудил китайского производителя одежды
globallookpress.com

Более чем четырехлетняя судебная тяжба баскетболиста Майкла Джодана с китайским производителем спортивной одежды завершилась победой баскетболиста. Верховный суд Поднебесной удовлетворил иск спортсмена.

Верховный народный суд Китая 8 декабря признал справедливыми претензии американского баскетболиста Майкла Джордана к корпорации по пошиву спортивной одежды «Цяодань» (так на китайском звучит фамилия «Джордан»).

Ранее КНР слишком либерально относился к вопросам интеллектуальной собственности, но теперь законы в этой сфере стали намного жестче, передает ТАСС.

Знаменитый американский баскетболист впервые обвинил китайскую фирму в использовании своей фамилии еще в 2012 году. Тогда известный спортсмен требовал лишить лицензии производителя спортивной одежды под брендом «Цяодань» . Но китайский регулятор эту претензию отверг. Тогда Джордан обратился в Верховный суд КНР.

 

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