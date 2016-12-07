Избитый на ринге Кадыров рассказал о самочувствии после операции

Рамзан Кадыров после перенесенной операции чувствует себя хорошо. Об этом глава Чечни рассказал подписчикам своего аккаунта в Instagram.

По словам Кадырова, лечение прошло успешно. Чеченский лидер поблагодарил всех, кто переживал за него. Также Кадыров отметил, что, несмотря на нахождение в больнице, выходных у него не было – политик работал, даже находясь в медучреждении.

К помощи врачей глава региона был вынужден прибегнуть, после того как получил травмы во время тренировки на ринге. Кадыров известен своей любовью к единоборствам. В частности, он является мастером спорта по боксу и обладателем черного пояса по карате.

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