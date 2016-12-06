ВГАЗ открывает Центр социальных программ

На Волгоградском алюминиевом заводе состоялась видеоконференция, посвящённая социальной деятельности компании РУСАЛ.

Организатором видеоконференции выступил Центр социальных программ РУСАЛа в лице директора по связям с общественностью Верой Игоревной Курочкиной. С другой стороны экранов в 14 городах собрались журналисты, интересующиеся социальной деятельностью компании, ведущейся ею в городах своего присутствия с 2003 года. Этот интерес обусловлен значимостью того, что делает РУСАЛ, живым откликом от жителей этих городов.

В рамках программ «Территория РУСАЛ» и «Помогать просто» компания проводит фестивали науки и кино, строит спортивные и культурные объекты, развивает образовательные и градостроительные программы, финансирует проекты социальной поддержки незащищённых групп населения. Гранты компании направлены на поддержку инициативы снизу – со стороны волонтёрских организаций и просто неравнодушных граждан, создающих проработанные социальные проекты – с целями, сроками и расчетом требуемых ресурсов.

Но нас, волгоградских журналистов, прежде всего, интересовала социальная деятельность РУСАЛа в нашем городе. И здесь есть хорошие новости: Волгоград активно включается в общественно значимую работу компании и становится одним из центров её развития. Для этого на ВГАЗе создан собственный Центр социальных программ, и теперь мы сможем получить в нашем городе как проекты, уже зарекомендовавшие себя в других местах, так и новые, уникальные. Всё зависит от фантазии и активности самих волгоградцев. А РУСАЛ поддержит.

«Призываем всех участвовать в наших добровольческих акциях! – говорит Вера Курочкина. – Наша социальная работа очень эффективна, мы получаем невероятно много положительных откликов и благодарностей, а количество волонтёров, сотрудничающих с нами, постоянно растёт. Мы рады, что к нам присоединяется Волгоград, и открытие Центра – знак того, что мы в вашем городе надолго!».