Почти половина американцев выступила за пытки над пленными врагами

Масштабный опрос, проведенный Международным комитетом красного креста (МККК) среди граждан шестнадцати стран, так или иначе задействованных в боевых действиях, показал, что почти половина американцев (46%) считает приемлемым пытать пленных врагов.

В России же применение пыток поддержало значительно меньшее число респондентов - около 30%. Больше всего сторонников силовых методов оказалось в Нигерии - там за пытки высказалось 70% опрошенных.

МККК также выяснял, все ли раненые, по мнению респондентов, должны получать необходимую медицинскую помощь. Утвердительно ответили 62% россиян, а вот в Соединенных Штатах только 49% опрошенных считают, что раненые в военных конфликтах имеют право на помощь.