Такое раздражающее слово «капремонт»
5 декабря 2016, 12:45 [«АН-онлайн», А. Кукеева ]
С осени 2014 года жители многоквартирных домов в Волгограде и области должны ежемесячно оплачивать квитанции за капитальный ремонт жилого фонда города. Однако Волгоградская область до сих пор считается аутсайдером среди других регионов России по оплате взносов за капремонт.
Следует отметить, что в регионе кампания по информированию населения о формировании фонда капремонта многоквартирных домов неоднократно подвергалась критике. Более того, в Волгограде несколько раз проходили акции и пикеты за отмену закона «О капремонте многоквартирных домов». Однако громкие протесты позади, сейчас эмоции улеглись, и люди... просто предпочитают не платить.
Так, то и дело в соцсетях и на форумах появляются обсуждения волгоградцев: кто платит, а кто отказывается, какие последствия неоплаты и т.д. Из этих тем становится понятно, что большинство волгоградцев игнорируют квитанции за капремонт. Например, в обсуждении последней темы «Кто платит за капремонт?», набравшем более 160 комментариев в волгоградской популярной группе соцсети, только два человека отписались, что оплачивают квитанции, остальные ответы были отрицательными.
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