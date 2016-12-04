Эта композиция из цветов в виде аэробуса А380 –крупнейшая в мире, а потому она стала новым рекордом Книги рекордов Гиннесса. Рекорд официально зарегистрирован в Дубае, в местном парке цветов.

Парк цветов Dubai Miracle Garden построил аэробус А380 в натуральную величину, передают РИА Новости.

Высота скульптуры из цветов – 24 метра. Каркас самолета-клумбы выполнен из шести сотен тысяч цветов и растений, - вся эта флора растет в местном парке цветов. Если цветы взвесить, то их масса превысит 90 тонн. Композицию сооружали 200 цветочников. Люди работали 180 дней.

В 2013 году рекорда Гиннесса удостоилась самая длинная композиция из живых цветов, - 2,8 километров из живых тагетесов и петуний.