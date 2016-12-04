У руководителей города рождаются все новые идеи пополнения бюджета на 2017 год
4 декабря 2016, 11:11 [ «АН-Санкт-Петербург» ]
Теперь Смольный озарила идея поднять плату за детские сады, размер выплат может увеличиться вдвое.
Петербургским родителям, возможно, скоро придется раскошелиться чуть больше, чем обычно. Правительство города рассматривает вопрос о внесении изменений в пункт закона «Об образовании», касающийся максимального размера родительской платы за детские сады.
Изменения решили принять из-за вступившей в силу нормы федерального закона, согласно которой суммы родительских выплат не могут быть выше предельного размера, устанавливаемого субъектом РФ. То есть, Санкт-Петербург вправе выбрать свою максимальную сумму, которую и будут оплачивать все имеющие детей дошкольного возраста петербуржцы.
Законопроект предлагает установить предел в размере 20% от затрат на содержание ребенка в месяц. Если поправку примут, то с родителей можно будет брать не 10% (около 900 рублей) как сейчас, а 20%, то есть около 1800 рублей.
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