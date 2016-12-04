Многодетной семье в Чите срезали батареи, несмотря на мороз

В Чите произошел вопиющий случай - энергетики срезали в квартире, где проживает многодетная семья, батареи, хотя на улице в этот момент даже днем температура воздуха не поднималась выше минус 15 градусов.

Прокуратура Забайкалья в настоящий момент проводит проверку по факту действий работников ресурсоснабжающей организации Читы, которые незаконно демонтировали в квартире многодетной семьи приборы отопления из-за задолженности по оплате коммунальных услуг.

Как сообщает портал FlashSiberia, решительных энергетиков не смогли остановить ни жители квартиры, ни сотрудники полиции, прибывшие на место по вызову.