Регистрация участников в Национальном Рейтинге вузов по направлению «Реклама и связи с общественностью» открыта.

«Серебряный Лучник» открыл регистрацию на участие в Национальном Рейтинге вузов по направлению «Реклама и связи с общественностью».

Рейтинг проводится совместно с Учебно-методическим советом по рекламе и связям с общественностью Учебно-методического объединения МГИМО (У) МИД РФ «Международные отношения» и Ассоциация преподавателей по связям с общественностью (АПСО). Профессиональной общественности методика рейтинга презентована в 2012 году.

Организаторы проекта ставили перед собой следующие задачи:

- представить сильнейшие вузы России и возможности качественного образования;

- сделать доступной информацию об учебных программах, специальных курсах, условиях обучения, возможностях дельнейшей карьеры;

- облегчить выбор места обучения абитуриентам, получить поддержку профессионального сообщества и работодателей;

- сделать доступной представителям вузов программу мероприятий премии «Серебряный Лучник»: открытые презентации проектов, публичные лекции мастеров, ток-шоу лидеров отрасли, авторские презентации книг.

«Исполнительная дирекция премии «Серебряный Лучник» пытается внести свой посильный вклад в развитие и образование новых специалистов в области коммуникаций.

Вышли в свет семь томов книги, объединяющей проекты лауреатов и дипломантов, проводится студенческая PR-неделя, курсы повышения квалификации преподавателей. «Рейтинг - смотр лучших достижений в области профессионального образования», - комментирует исполнительный директор Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» Надежда Явдолюк.

Для того, чтобы вуз вошел в состав участников рейтинга необходимо зарегистрироваться на сайте http://luchnik.ru/rating_vuzov/about/, разместить материалы, подготовленные на основе анкеты до 15 января 2017 года.

После проверки текста и фотографий весь блок информации публикуется на специальной странице «Рейтинг вузов – Участники» в порядке поступления. Критерии оценки совпадают с основными разделами Анкеты.Регистрационный взнос отсутствует.

Результаты будут объявлены во время Дней открытых презентаций премии «Серебряный Лучник» в феврале 2017 года.

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