Государственный долг Подмосковья составил астрономическую сумму

Министр финансов Подмосковья Антон Котяков в среду, 30 ноября, сообщил, что сумма государственного долга Подмосковья составляет астрономическую сумму.

На сегодняшний день госдолг Московской области достиг 92,4 млрд рублей, передает сегодня РИА "Новости". В эту сумму включен облигационный займ текущего года года в размере 25 млрд рублей, бюджетные кредиты на 29,4 млрд рублей, коммерческие кредиты в 37,8 млрд рублей, а также государственные гарантии Подмосковья примерно на 200 млн рублей.

Котяков подчеркнул, что дефицит бюджета в 2016 году определен на уровне 5,3% налоговых и неналоговых доходов, а уровень долга должен составлять 32,4%.