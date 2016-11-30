В соцсети “ВКонтакте” появилась официальная страница Минобороны

Пользователи социальной сети “ВКонтакте” теперь смогут узнавать самую актуальную информацию о деятельности Министерства обороны России в официальной группе ведомства.

На сегодняшний момент Минобороны уже представлено в четырех крупнейших соцсетях - Facebook, Twitter, YouTube и Instagram. Теперь информацию о деятельности оборонного ведомства смогут получать и пользователи “ВКонтакте”. В официальной группе можно будет прочитать сообщения о Вооруженных силах России. Кроме того, пользователям будут доступны фотографии и видеозаписи, демонстрирующие новейшую военную технику и образцы вооружения, а также их применение в ходе учений.

Участники официальной группы Минобороны России смогут также высказывать свое мнение в опросах, голосованиях и обсуждениях, оставлять комментарии к записям, задавать интересующие их вопросы, узнать больше интересной и полезной информации о современной российской армии.

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