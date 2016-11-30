В Трехгорном прошел финал конкурсов проекта «Школа Росатома»
30 ноября 2016, 11:04 [ «АН-Челябинск» ]
С 25 по 17 ноября в закрытый город съехались более 60 человек — финалисты конкурсов учителей, воспитателей, школ и детских садов, муниципальные координаторы и эксперты.
Среди конкурсантов не просто выбирали лучших, все участники проекта учились учить по-новому. «Школа Росатома» помогает педагогам понять требования современных Федеральных государственных стандартов (ФГОС). Сегодня учитель должен не просто вложить в голову учеников фундаментальные знания. Он обязан научить ребёнка пользоваться тем обилием информации, что окружает его.
На финальных мероприятиях в Трехгорном побывал министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов. От имени правительства и главы региона Бориса Дубровского Александр Игоревич поприветствовал всех, кто собрался в эти дни в Трехгорном. Министр отметил, что те, кто сегодня утверждает, что современная система образования уступает советской, глубоко ошибается:
— Мы в 70-е годы ещё были одними из лидеров в мировой системе образования. К сожалению, в провальных для нас 90-х и нулевых годах многие страны ушли далеко вперёд. Нам теперь приходится их догонять. Но мы идём в правильном направлении.
Координатор конкурсных мероприятий проекта «Школа Росатома», первый заместитель директора института проблем образовательной политики «Эврика» Роман Селюков выразил уверенность, что изменения в системе образования позволяют повысить профессиональный уровень педагогов, у детей появилась возможность проявить себя на олимпиадах, конкурсах. Кроме того, проект «Школа Росатома» помогает оснастить образовательные учреждения по последнему слову науки и техники. Результат этой политики уже дает свои первые положительные плоды.
Руководитель проекта «Школа Росатома» Наталья Шурочкова подчеркнула, что педагог, который работает по ФГОС, позволяет ребенку быть счастливым в образовательной среде. Он не главенствует над детьми, он является их партнером, сопровождающим в индивидуальном плане развития ребёнка. И это принципиальное отличие.
Конкурсанты, следуя этим тенденциям, проектировали вызовы, проводили диагностику образовательных сред, разрабатывали педагогические инструменты и т.д. Результаты конкурсных испытаний фиксировались баллами очными и дистанционными экспертами. Свод результатов велся в электронной системе максимально открыто. В итоге, победители были определены. Среди воспитателей и учителей были отобраны по 10 сильнейших. Каждый победитель получил денежную премию и возможность пройти стажировку в лучших образовательных учреждениях России.
Среди детских садов лучшим был назван детсад № 37 «Теремок» (г. Железногорск), среди школ — МБОУ «СОШ № 109» (г. Трехгорный). В 2016-2017 учебном году они войдут в инновационную сеть проекта «Школа Росатома», получат на условиях софинансирования с муниципалитетами по 6 и 12 млн. рублей соответственно. По три представителя школы и детского сада в 2017 года отправятся на зарубежную образовательную стажировку.
P.S.
Во время проведения финала Трехгорный презентовал свою систему образования. Одновременно работали сразу три площадки: в школе рассказывали о проектной деятельности; в МБОУ «СОШ № 112» работали образовательные лаборатории, где каждая школа Трехгорного представила инновационный опыт, который реализуются в системе образования ЗАТО; в «ЦРР детский сад № 4 «Дом Монтессори» (в прошлом году сад вошел в инновационную сеть проекта) прошла презентация монтессори-программы.
В эти же дни в Трехгорном прошел муниципальный этап метапредметной олимпиады среди школьников (победу одержали команда школы № 110) и торжественное открытие атом-класса в школе № 109, оснащенного современным оборудованием.
Победителями Конкурса учителей, владеющих эффективными технологиями реализации ФГОС уровней общего образования в 2016-2017 учебном году стали:
- Ивкучева Татьяна Петровна (г.Сосновый Бор, Ленинградская область)
- Ковалева Марина Юрьевна (г.Железногорск, Красноярский край)
- Курочкина Татьяна Владимировна (г.Новоуральск, Свердловская область)
- Липатова Кира Александровна (г.Заречный, Пензенская область)
- Личкин Евгений Вячеславович (г.Трехгорный, Челябинская область)
- Нехорошева Елена Викторовна (г.Зеленогорск, Красноярский край)
- Приставко Елена Николаевна (г.Полярные Зори, Мурманская область)
- Решетова Наталья Владимировна (г.Лесной, Свердловская область)
- Свалова Елена Викторовна (г.Лесной, Свердловская область)
- Шаверина Ольга Александровна (г.Новоуральск, Свердловская область)
Победителями Конкурса воспитателей, владеющих технологиями работы с детьми, соответствующими требованиям ФГОС дошкольного образования в 2016-2017 учебном году стали:
- Васильева Екатерина Сергеевна (г.Лесной, Свердловская область)
- Галахова Ольга Николаевна (г.Трехгорный, Челябинская область)
- Дьяконова Наталия Владимировна (г.Новоуральск, Свердловская область)
- Ермакова Екатерина Петровна (г.Лесной, Свердловская область)
- Казарина Наталья Анатольевна (г.Полярные Зори, Мурманская область)
- Каханова Милена Николаевна (г.Зеленогорск, Красноярский край)
- Осеева Наталья Андреевна (г.Сосновый Бор, Ленинградская область)
- Федотова Юлия Викторовна (г.Новоуральск, Свердловская область)
- Харебина Маргарита Степановна (г.Зеленогорск, Красноярский край)
- Шатрова Ирина Георгиевна (г.Зеленогорск, Красноярский край)
Победителем Конкурса школ, внедряющих сетевые стандарты «Школы Росатома» в условиях введения ФГОС основного и среднего общего образования в 2016-2017 учебном году стала Свистун Инна Владимировна, заявитель от МБОУ СОШ №109 (г.Трехгорный, Челябинская область).
Победителем Конкурса детских садов, внедряющих сетевые стандарты «Школы Росатома» в условиях введения ФГОС дошкольного образования в 2016-2017 учебном году стала Минеева Юлия Владимировна, заявитель от МБДОУ Детский сад № 37 «Теремок» (г.Железногорск, Красноярский край).