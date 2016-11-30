В Трехгорном прошел финал конкурсов проекта «Школа Росатома»

С 25 по 17 ноября в закрытый город съехались более 60 человек — финалисты конкурсов учителей, воспитателей, школ и детских садов, муниципальные координаторы и эксперты.



Среди конкурсантов не просто выбирали лучших, все участники проекта учились учить по-новому. «Школа Росатома» помогает педагогам понять требования современных Федеральных государственных стандартов (ФГОС). Сегодня учитель должен не просто вложить в голову учеников фундаментальные знания. Он обязан научить ребёнка пользоваться тем обилием информации, что окружает его.



На финальных мероприятиях в Трехгорном побывал министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов. От имени правительства и главы региона Бориса Дубровского Александр Игоревич поприветствовал всех, кто собрался в эти дни в Трехгорном. Министр отметил, что те, кто сегодня утверждает, что современная система образования уступает советской, глубоко ошибается:



— Мы в 70-е годы ещё были одними из лидеров в мировой системе образования. К сожалению, в провальных для нас 90-х и нулевых годах многие страны ушли далеко вперёд. Нам теперь приходится их догонять. Но мы идём в правильном направлении.









Координатор конкурсных мероприятий проекта «Школа Росатома», первый заместитель директора института проблем образовательной политики «Эврика» Роман Селюков выразил уверенность, что изменения в системе образования позволяют повысить профессиональный уровень педагогов, у детей появилась возможность проявить себя на олимпиадах, конкурсах. Кроме того, проект «Школа Росатома» помогает оснастить образовательные учреждения по последнему слову науки и техники. Результат этой политики уже дает свои первые положительные плоды.

Руководитель проекта «Школа Росатома» Наталья Шурочкова подчеркнула, что педагог, который работает по ФГОС, позволяет ребенку быть счастливым в образовательной среде. Он не главенствует над детьми, он является их партнером, сопровождающим в индивидуальном плане развития ребёнка. И это принципиальное отличие.



Конкурсанты, следуя этим тенденциям, проектировали вызовы, проводили диагностику образовательных сред, разрабатывали педагогические инструменты и т.д. Результаты конкурсных испытаний фиксировались баллами очными и дистанционными экспертами. Свод результатов велся в электронной системе максимально открыто. В итоге, победители были определены. Среди воспитателей и учителей были отобраны по 10 сильнейших. Каждый победитель получил денежную премию и возможность пройти стажировку в лучших образовательных учреждениях России.



Среди детских садов лучшим был назван детсад № 37 «Теремок» (г. Железногорск), среди школ — МБОУ «СОШ № 109» (г. Трехгорный). В 2016-2017 учебном году они войдут в инновационную сеть проекта «Школа Росатома», получат на условиях софинансирования с муниципалитетами по 6 и 12 млн. рублей соответственно. По три представителя школы и детского сада в 2017 года отправятся на зарубежную образовательную стажировку.











P.S.



Во время проведения финала Трехгорный презентовал свою систему образования. Одновременно работали сразу три площадки: в школе рассказывали о проектной деятельности; в МБОУ «СОШ № 112» работали образовательные лаборатории, где каждая школа Трехгорного представила инновационный опыт, который реализуются в системе образования ЗАТО; в «ЦРР детский сад № 4 «Дом Монтессори» (в прошлом году сад вошел в инновационную сеть проекта) прошла презентация монтессори-программы.



В эти же дни в Трехгорном прошел муниципальный этап метапредметной олимпиады среди школьников (победу одержали команда школы № 110) и торжественное открытие атом-класса в школе № 109, оснащенного современным оборудованием.









Победителями Конкурса учителей, владеющих эффективными технологиями реализации ФГОС уровней общего образования в 2016-2017 учебном году стали:

Ивкучева Татьяна Петровна (г.Сосновый Бор, Ленинградская область) Ковалева Марина Юрьевна (г.Железногорск, Красноярский край) Курочкина Татьяна Владимировна (г.Новоуральск, Свердловская область) Липатова Кира Александровна (г.Заречный, Пензенская область) Личкин Евгений Вячеславович (г.Трехгорный, Челябинская область) Нехорошева Елена Викторовна (г.Зеленогорск, Красноярский край) Приставко Елена Николаевна (г.Полярные Зори, Мурманская область) Решетова Наталья Владимировна (г.Лесной, Свердловская область) Свалова Елена Викторовна (г.Лесной, Свердловская область) Шаверина Ольга Александровна (г.Новоуральск, Свердловская область)

Победителями Конкурса воспитателей, владеющих технологиями работы с детьми, соответствующими требованиям ФГОС дошкольного образования в 2016-2017 учебном году стали:

Васильева Екатерина Сергеевна (г.Лесной, Свердловская область) Галахова Ольга Николаевна (г.Трехгорный, Челябинская область) Дьяконова Наталия Владимировна (г.Новоуральск, Свердловская область) Ермакова Екатерина Петровна (г.Лесной, Свердловская область) Казарина Наталья Анатольевна (г.Полярные Зори, Мурманская область) Каханова Милена Николаевна (г.Зеленогорск, Красноярский край) Осеева Наталья Андреевна (г.Сосновый Бор, Ленинградская область) Федотова Юлия Викторовна (г.Новоуральск, Свердловская область) Харебина Маргарита Степановна (г.Зеленогорск, Красноярский край) Шатрова Ирина Георгиевна (г.Зеленогорск, Красноярский край)

Победителем Конкурса школ, внедряющих сетевые стандарты «Школы Росатома» в условиях введения ФГОС основного и среднего общего образования в 2016-2017 учебном году стала Свистун Инна Владимировна, заявитель от МБОУ СОШ №109 (г.Трехгорный, Челябинская область).



Победителем Конкурса детских садов, внедряющих сетевые стандарты «Школы Росатома» в условиях введения ФГОС дошкольного образования в 2016-2017 учебном году стала Минеева Юлия Владимировна, заявитель от МБДОУ Детский сад № 37 «Теремок» (г.Железногорск, Красноярский край).